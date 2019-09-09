شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجّه بحصر الشواغر الإدارية.. لجنة برئاسة مساعده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

كشفت مصادر مطلعة لـ "الخليج 365"، صدور توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتشكيل لجنة فرعية لمراجعة الوظائف الإدارية في الوزارة.

ووفق التوجيه تكون مهمات اللجنة دراسة احتياجات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق من الوظائف الإدارية من حيث الأعداد وطبيعة الوظائف في ضوء الهيكل والدليل التنظيمي المعتمد ودراسة الوضع الراهن لشاغلي الوظائف الإدارية في الوزارة وإدارات تعليم المناطق وتحديد العجز والفائض من الموظفين كمّاً ونوعاً، وإعداد خطة لتوزيع شاغلي الوظائف الإدارية على قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في ضوء الاحتياج وعرضها على الوزير.

ويرأس اللجنة مساعد وزير التعليم وعضوية كلٍّ من وكلاء الوزارة للموارد البشرية والتخطيط والتطوير والخدمات المشتركة والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة للتطوير الإداري ومساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة ومقرر يحدده الوزير. وتشكل الوظائف الإدارية في وزارة التعليم معاناة كبيرة إذ يشغلها الكثير من المعلمين المفرغين فيما لايزال الخريجون عاطلين عن العمل يترقبون التعيين.