شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الرياض: لا نية لزيادة الطلاب في الفصول.. اجتهاد خاص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)نفت إدارة التعليم بالرياض توجه وزارة التعليم لاعتماد زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب داخل الفصول الدراسية، واصفة التعميم المتداول في هذا الشأن المنسوب إلى مكتب تعليم العزيزية التابع لها، بأنه اجتهاد منه لحل مشكلة طارئة مع بداية العام الدراسي.
وأكد المتحدث باسم تعليم الرياض علي بن محمد الغامدي التزام تعليم المنطقة بتطبيق معايير أعداد الطلاب بما يتناسب مع مساحة الفصل الدراسي، وذلك لتحقيق بيئة تعليمية تساعد الطلاب على نواتج أفضل للتعلم.
وقال إن إدارة تعليم الرياض شكلت لجنة للوقوف على ملابسات التعميم المخالف للمعايير المعتمدة نظاما، كما ستعمل مع المكتب على معالجة زيادة الطلاب في الفصول.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد افتتاح 8 مدارس و7 مجمعات تعليمية، تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 18 ألف طالب وطالبة ابتداء من هذا العام والعام القادم لخدمة الأحياء الجنوبية في مدينة الرياض.
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