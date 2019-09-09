شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسة الرابعة في قضية معاق ضد أمانة الطائف.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة الدائرة الثانية اليوم (الإثنين) في دعوى المواطن ثامر اليامي من ذوي الإعاقة ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الطائف، اعتراضا على تقييد مخالفات مرورية على سيارته لوقوفه في «المواقف المدفوعة» في المنطقة المركزية في محافظة الطائف.

وذلك بعد تحديد جلسة للنظر في القضية للمرة الرابعة.

وتعد جلسة اليوم، الرابعة في القضية، في وقت شدد اليامي على أن قضيته تمثل فئة ذوي الإعاقة، الذين يعانون من غياب الخدمات الضرورية والأساسية في وجهاتهم.

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واكتفت أمانة الطائف في جلستها السابقة بالرد بقولها، «نحتاح مزيدا من الوقت لتقديم مستندات وأوراق تهم القضية».

وأكد اليامي في دعواه على توجيه بإلزام جميع الجهات الحكومية بمراعاة تيسير الخدمات لذوي الإعاقة، وفرض اشتراطات فنية لمرافق الجهات الحكومية والخاصة ومنها تخصيص منحدرات للعربات وتهيئة المواقف الخاصة وخطوط المشاة وكافة الخدمات التي تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من تنفيذ إجراءاتهم.

وأوضح اليامي فوجئت بإصدار شركة المواقف الوطنية غرامات واجبة السداد ضدي بسبب الوقوف في مكان مخصص لذوي الإعاقة بموجب أنظمة ولوائح الأمانة، دون وجه حق أو مبرر نظامي، لأن المخالفات تعد مخالفة للتعليمات وطالما أن لوائح البلديات تنص على توفير الخدمات لذوي الإعاقة، لماذا تقوم الشركة بفرض رسوم على المواقف والتي اعترفت بتوفير 20 موقفا لذوي الإعاقة.

من جهة أخرى خاطب رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف الخيرية لذوي الإعاقة الدكتور سعيد الزهراني أمانة الطائف مطالبا بتعميد الشركة المشغلة لمواقف السيارات بتخصيص مواقف مجانية لذوي الإعاقة.