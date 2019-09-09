شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس تدير اللقاءات التنسيقية لأوقاف الجامعات السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسلم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أمس (الأحد) إدارة أمانة اللقاء التنسيقي لأمناء ومسؤولي أوقاف الجامعات السعودية لمدة 3 سنوات ابتداء من مطلع العام الهجري الحالي.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور عصام كوثر أهمية التكامل البنّاء بين أوقاف الجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة لتحقيق التطلعات المأمولة في تحسين منظومة القطاع الوقفي وتطويرها بالمملكة، وتعزيز دور ومساهمة الأوقاف في خدمة المجتمع وتحقيق أثر تنموي، مثمنا مبادرة اللقاء التنسيقي وأثرها في مساندة الجامعات، خصوصا الناشئة منها؛ لتحقيق دورها في قوة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأضاف أن إستراتيجية أمانة اللقاء تهدف إلى تعزيز دور الأوقاف في المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020، من خلال مجموعة ركائز وأهداف ومبادرات تسهم في تحقيق تنمية مستدامة شاملة في مختلف القطاعات.