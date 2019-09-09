شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن عبد العزيز: ارتقوا بالخدمات البلدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان) okaz-

شدد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز على أهمية الارتقاء بالخدمات البلدية، والتركيز على النهوض بتطوير مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى وهجر منطقة جازان، وخدمة المواطن، وتطوير المداخل والمناطق السياحية، والتعريف بالمواقع السياحية، ودعوة المستثمرين من رجال الأعمال من داخل المنطقة أو خارجها لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في المنطقة في مختلف المجالات الاستثمارية، وتطوير البنى التحتية في المحافظات الساحلية للمنطقة.

وطالب بتفعيل الخدمات والجهود التي تساهم في تطوير الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، وتنفيذ المدن الصناعية بالمحافظات، ونقل ورش السيارات إليها.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان، ورؤساء بلديات المحافظات والمراكز التابعة لها.