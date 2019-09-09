شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث مركز غسيل كلوي في مستشفى بللحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) okaz- وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة باستحداث مركز غسيل كلوي يضم 4 أسرة في مستشفى بللحمر العام، ودعم المركز بمختصين وممرضين في مدة أقصاها شهران. جاء ذلك إثر مطالبة أهالي مراكز بللحمر باستحداث وحدة للغسيل الكلوي بالمستشفى، وتخفيف العبء على المرضى من تكبد العناء لمراجعة المستشفيات المركزية.

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة باستحداث مركز غسيل كلوي يضم 4 أسرة في مستشفى بللحمر العام، ودعم المركز بمختصين وممرضين في مدة أقصاها شهران. جاء ذلك إثر مطالبة أهالي مراكز بللحمر باستحداث وحدة للغسيل الكلوي بالمستشفى، وتخفيف العبء على المرضى من تكبد العناء لمراجعة المستشفيات المركزية.

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