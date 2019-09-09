شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن هذلول: دعم التوطين يوفر بيئات عمل مستقرة ومنتجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) okaz-

أكد نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز حرص القيادة الرشيدة على دعم برامج توطين الوظائف وإيجاد فرص العمل الحقيقية للجادين والباحثين عن عمل لدى منشآت القطاع الخاص الراغبة في التوطين لسد حاجتها من الكوادر الوطنية، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في بيئات عمل مناسبة ومستقرة ومنتجة، مشدداً على أهمية دعم قطاع الأعمال لتوطين الوظائف في القطاع الخاص.

وثمن جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وما يقوم به من برامج تدريبية وخدمية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، الذي قدم تقريراً عن إنجازات الفرع بالمنطقة ومحافظاتها.

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واستعرض التقرير مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة نجران، إضافة إلى ما قدمه الفرع من إنجازات في برنامج التوطين، والشراكات المجتمعية مع القطاعات الحكومية والخاصة.

من جهة ثانية، تسلم نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، التقرير السنوي لجوازات منطقة نجران لعام 1440، قدمه مدير جوازات المنطقة اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان.

واستعرض خلال اللقاء التقرير الذي اشتمل على 2911794 إحصائية متنوعة تم إنجازها في إدارة جوازات منطقة نجران والإدارات التابعة لها خلال العام الماضي.