شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 7 مشاريع لدرء أخطار السيول بأبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) okaz- أنجزت أمانة منطقة عسير 7 مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمواقع متفرقة بمدينة أبها. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن المشاريع شملت تنفيذ عدد من القنوات الخرسانية المفتوحة وعبارات صندوقية مغلقة بتقاطعات الطرق، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 16 مليون ريال. من جهته، ذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس أحمد ناصر أن المشاريع المنجزة شملت طريق الطائف، ووادي لعصان، وحي العرين، ومدينة سلطان، وحي الموظفين، والبديع، وطريق الميه، مشيرا إلى أن الأمانة سبق أن أنهت جميع الدراسات الهيدرولوجية لمدينة أبها، وجار العمل على تنفيذ حزمة من المشاريع الأخرى المتعلقة بدرء أخطار السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار.

أنجزت أمانة منطقة عسير 7 مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمواقع متفرقة بمدينة أبها. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن المشاريع شملت تنفيذ عدد من القنوات الخرسانية المفتوحة وعبارات صندوقية مغلقة بتقاطعات الطرق، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 16 مليون ريال. من جهته، ذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس أحمد ناصر أن المشاريع المنجزة شملت طريق الطائف، ووادي لعصان، وحي العرين، ومدينة سلطان، وحي الموظفين، والبديع، وطريق الميه، مشيرا إلى أن الأمانة سبق أن أنهت جميع الدراسات الهيدرولوجية لمدينة أبها، وجار العمل على تنفيذ حزمة من المشاريع الأخرى المتعلقة بدرء أخطار السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار.

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