، "بلدية القفل" تستنفر كافة إمكاناتها لمواجهة تجمعات المياه ،

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استنفرت بلدية مركز القفل بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان، كافة إمكاناتها لمواجهة تجمعات المياة التي خلفتها موجة الأمطار التي هطلت على منطقة جازان اليوم.
ودأبت بلدية القفل على نشر الفرق التابعة لها ممثلة بقسم الطوارئ والكوارث، وبوجود ميداني من قبل رئيس البلدية محمد حسن الحامضي، والذي أشرف شخصياً على نزح مياه الأمطار من بعض المنازل المتضررة.
وساهمت الفرق الميدانية في نزح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي ملأت شوارع المركز والقرى التابعة له.
كما عمل قسم الطوارئ والكوارث بالبلدية على نشر المعدات لشفط تجمعات مياه الأمطار، وكذلك متابعة الطرق المغلقة، وإعادة فتحها وتمهيدها للمارة، إلى جانب المساهمة في ردم وتجفيف أي مستنقع خلفته مياه الأمطار.
وأكد رئيس البلدية محمد الحامضي أن الجهود بدأت من اللحظة الأولى لهطول الأمطار، ودعمت البلدية كوادرها بالمعدات والآليات لنزح أي تجمعات للمياه سواء في المركز أو ما يتبعه من قرى.
وأشار إلى أن ساعات العمل تواصلت إلى ساعات متأخرة من مساء اليوم الأحد، وذلك تحسباً من قسم الطوارئ والكوارث بالبلدية لأي طارئ أو بلاغ يرد لهم، ليتم تقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف "الحامضي" أن ذلك العمل يأتي وسط متابعة وتوجيه من قبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان الذي يتابع الأحداث لحظة بلحظة، ويحث على بذل الجهد من أجل تمهيد الطرقات لتسهيل حركة السير.
"بلدية القفل" تستنفر كافة إمكاناتها لمواجهة تجمعات المياهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-09
استنفرت بلدية مركز القفل بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان، كافة إمكاناتها لمواجهة تجمعات المياة التي خلفتها موجة الأمطار التي هطلت على منطقة جازان اليوم.
ودأبت بلدية القفل على نشر الفرق التابعة لها ممثلة بقسم الطوارئ والكوارث، وبوجود ميداني من قبل رئيس البلدية محمد حسن الحامضي، والذي أشرف شخصياً على نزح مياه الأمطار من بعض المنازل المتضررة.
وساهمت الفرق الميدانية في نزح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي ملأت شوارع المركز والقرى التابعة له.
كما عمل قسم الطوارئ والكوارث بالبلدية على نشر المعدات لشفط تجمعات مياه الأمطار، وكذلك متابعة الطرق المغلقة، وإعادة فتحها وتمهيدها للمارة، إلى جانب المساهمة في ردم وتجفيف أي مستنقع خلفته مياه الأمطار.
وأكد رئيس البلدية محمد الحامضي أن الجهود بدأت من اللحظة الأولى لهطول الأمطار، ودعمت البلدية كوادرها بالمعدات والآليات لنزح أي تجمعات للمياه سواء في المركز أو ما يتبعه من قرى.
وأشار إلى أن ساعات العمل تواصلت إلى ساعات متأخرة من مساء اليوم الأحد، وذلك تحسباً من قسم الطوارئ والكوارث بالبلدية لأي طارئ أو بلاغ يرد لهم، ليتم تقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف "الحامضي" أن ذلك العمل يأتي وسط متابعة وتوجيه من قبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان الذي يتابع الأحداث لحظة بلحظة، ويحث على بذل الجهد من أجل تمهيد الطرقات لتسهيل حركة السير.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
12:12 AM
بمشاركة ميدانية من قبل رئيس البلدية "الحامضي"
استنفرت بلدية مركز القفل بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان، كافة إمكاناتها لمواجهة تجمعات المياة التي خلفتها موجة الأمطار التي هطلت على منطقة جازان اليوم.
ودأبت بلدية القفل على نشر الفرق التابعة لها ممثلة بقسم الطوارئ والكوارث، وبوجود ميداني من قبل رئيس البلدية محمد حسن الحامضي، والذي أشرف شخصياً على نزح مياه الأمطار من بعض المنازل المتضررة.
وساهمت الفرق الميدانية في نزح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي ملأت شوارع المركز والقرى التابعة له.
كما عمل قسم الطوارئ والكوارث بالبلدية على نشر المعدات لشفط تجمعات مياه الأمطار، وكذلك متابعة الطرق المغلقة، وإعادة فتحها وتمهيدها للمارة، إلى جانب المساهمة في ردم وتجفيف أي مستنقع خلفته مياه الأمطار.
وأكد رئيس البلدية محمد الحامضي أن الجهود بدأت من اللحظة الأولى لهطول الأمطار، ودعمت البلدية كوادرها بالمعدات والآليات لنزح أي تجمعات للمياه سواء في المركز أو ما يتبعه من قرى.
وأشار إلى أن ساعات العمل تواصلت إلى ساعات متأخرة من مساء اليوم الأحد، وذلك تحسباً من قسم الطوارئ والكوارث بالبلدية لأي طارئ أو بلاغ يرد لهم، ليتم تقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف "الحامضي" أن ذلك العمل يأتي وسط متابعة وتوجيه من قبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان الذي يتابع الأحداث لحظة بلحظة، ويحث على بذل الجهد من أجل تمهيد الطرقات لتسهيل حركة السير.
، "بلدية القفل" تستنفر كافة إمكاناتها لمواجهة تجمعات المياه ،
المصدر : الخليج 365
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