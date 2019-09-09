، مصرع أكثر من 11 شخصًا في انقلاب حافلة بسبب سيول بالمغرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‫ السلطات قالت إنه تم إنقاذ 27 آخرين.. إصابات بعضهم متفاوتة الخطورة

لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأُصيب آخرون؛ وذلك إثر انقلاب حافلة أمس الأحد من جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وفي التفاصيل، قالت السلطات المغربية في بيان: إن حافلة الركاب انقلبت في وادي دمشان بمنطقة الخنك من جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي، حسب سكاي نيوز عربية.

وأشار البيان إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى، وتم إنقاذ 27 آخرين، إصابات بعضهم متفاوتة الخطورة؛ ونقلوا إلى أحد مستشفيات الرشيدية.

وأضاف البيان: "عمليات البحث والإنقاذ التي تمت مباشرتها بمحيط مكان الحادث توقفت لمدة زمنية محدودة بسبب السيول الفيضانية التي شهدها الوادي مرة أخرى هذا الصباح (الأحد) قبل أن تُستأنف بعد ذلك، وتمت مواصلة تعبئة الموارد البشرية واللوجستية كافة من أجل متابعة البحث عن بقية ركاب الحافلة المفقودين".

ولاحقًا أعلنت السلطات العثور على جثث خمسة من الركاب المفقودين؛ لترتفع الحصيلة بذلك إلى 11 قتيلاً.

وكانت فيضانات قد ضربت جنوب البلاد الأسبوع الماضي؛ ما أدى لمصرع ثمانية أشخاص إثر سيول غمرت ملعبًا أثناء مباراة لكرة القدم.

وفي يوليو الفائت لقي 15 شخصًا مصرعهم إثر انهيار في التربة، تسببت به فيضانات في طريق جنوب مراكش.