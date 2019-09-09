محمد بن مسعود - الدمام - الغارات أسفرت عن تكبُّد الانقلابيين خسائر في الأرواح والعتاد دكَّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية. واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتَيْ "السليلة" و"الوجف" بمديرية خب والشعف؛ وهو ما أدى لتكبُّد مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد. 09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 01:20 AM الغارات أسفرت عن تكبُّد الانقلابيين خسائر في الأرواح والعتاد Advertisements طائرات التحالف تدكُّ مواقع مليشيا الحوثي في "الجوف اليمنية" طائرات التحالف تدكُّ مواقع مليشيا الحوثي في "الجوف اليمنية" دكَّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية. واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتَيْ "السليلة" و"الوجف" بمديرية خب والشعف؛ وهو ما أدى لتكبُّد مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد. الكلمات المفتاحية ، طائرات التحالف تدكُّ مواقع مليشيا الحوثي في "الجوف اليمنية" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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