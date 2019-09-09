أول تصريح للأمير عبدالعزيز بن سلمان بعد تعيينه وزيراً للطاقة

في أول تصريح له بعد تعيينه وزيراً للطاقة، أكّد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز على التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها؛ لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.
كما أكّد على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات. ورفع الأمير عبدالعزيز الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للطاقة، ودعا الله عز وجل أن يعينه ليكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
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