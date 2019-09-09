:
.
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نواف العنزي، أن موسم الأمطار سيدخل في المملكة بعد نحو شهر من الآن، وتحديدًا في 17 أكتوبر المقبل.
وأضاف العنزي- بحسب “العربية”- أن “الوسم”، وهو موسم الأمطار، يُعد من أفضل أيام العام من ناحية المناخ، موضحًا أن في هذا الموسم تعتدل الحرارة نهارًا ويكون الطقس باردًا ليلًا، كما تساهم أمطار الوسم بنمو الأعشاب البرية والفقع.
وقال العنزي: “مر من فصل الصيف 80 يومًا وتبقى 15 يومًا لنودعه، بعدها يدخل فصل الخريف”، مشيرًا إلى أنه “تبقى على دخول الوسم (وسم الأمطار) 38 يومًا، كما بقي على دخول مربعانية الشتاء 90 يومًا”.
وبين أنه على الرغم من الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية فإن تواجد الرطوبة والسحب الصغيرة يساهمان في عودة الحرارة وزيادتها.
وتابع: “هذه من العلامات التي تدل على أن فصل الصيف بدأ يلفظ أنفاسه الحارة والأخيرة؛ ما يدل على بداية زحف فصل الخريف في الأيام القادمة بالتدريج، فأوله حار وآخره بارد”.
كانت هذه تفاصيل خبر الممكلة تودع الصيف بعد هذه الأيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.