حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة

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يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير , الباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وكذلك الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الاحمر.





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