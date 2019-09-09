وزير العمل: التخصص بأعمال منظمات القطاع غير الربحي «ضرورة»

شدَّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على ضرورة رفع المستوى المؤسسي والإداري للمنظمات غير الربحية؛ لكونها كيانات مجتمعية معتبَرة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، قيادات القطاع غير الربحي في منطقة عسير، الذي عُقد في مقر دار التربية الاجتماعية للبنين بأبها.

وأشار إلى ضرورة التخصص الدقيق بأعمال منظمات القطاع غير الربحي، وتكريس الجهود في مجال موحد لضمان تحقيق الرسالة ورؤية المنظمة، موضحًا أن الوزارة رخصت أكثر من 300 جمعية منذ بداية العام الميلادي الجاري، ورفع النسبة التنموية من 14% إلى 42%، وإنشاء وحدات إشرافية في الجهات الحكومية المشرفة، وربط الجزء الأكبر منها بتلك الجهات.

وأضاف الراجحي أن باقي الجهات ستربط خلال الأشهر القليلة القادمة، لافتًا إلى أنه تم إطلاق خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمات المنح، كما سيُطلق برنامج التدريب المحاسبي لتطوير المحاسبين في المنظمات غير الربحية خلال هذا الأسبوع.

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وتابع: «فُعِّلت إمكانية التعاقد بين الجهات الحكومية والجهات غير الربحية من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد»، مؤكدًا وضع معايير حديثة للدعم المالي المقدم من الوزارة، لافتًا النظر إلى أن الاستدامة من أولى الأوليات للدعم.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت في رمضان الماضي برنامجَي «دائم» و«ساهم» لدعم وتمويل الجمعيات الأهلية واللجان والجمعيات التعاونية، كما اعتُمدت مجالس للجمعيات الأهلية في المناطق، ويجري العمل حاليًّا على تأسيس مجالس للجمعيات القطاعية.

كما أعلن البدء في زيارات الحوكمة التي طُبِّقت بمعايير حديثة وعلى أعلى كفاءة؛ ما يوضح فرص التطوير في منظمات المجتمع، وإطلاق البوابة الوطنية للتبرع، واعتماد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية.

والتقى وزير العمل، خلال اللقاء، عددًا من الأيتام واليتيمات الذين ترعى الوزارة شؤونهم وتشرف عليهم، واستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، مشيدًا بإنجازاتهم ونجاحاتهم العلمية والعملية.