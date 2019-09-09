حسمت مؤسستا «النايفات» و«الرئاسة» أشواط الرموز الرئيسة في يومها الثاني التي خصصت لإبل اللقايا «بكار، قعدان» التي تقام ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن.
وشهدت أشواط الرموز لهذا اليوم حضور أقوى الشعارات وكبار المضمرين، وجاءت النتائج على النحو التالي: الشوط الأول: «الزود» لهجن الرئاسة، و الشوط الثاني: «الأجدل» لهجن النايفات.
بينما جاءت نتيجة الشوط الثالث: «نهب» لعبدالهادي راشد الغفراني المري، والشوط الرابع: «هباش» لمحمد حمد بن مشيط المري.
كانت هذه تفاصيل خبر «الرئاسة» و«النايفات» يتصدران الأشواط الرئيسة في ثانية منافسات أشواط الرموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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