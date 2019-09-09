بالصور.. مدني سكاكا يخمد حريقًا التهم 80 نخلة بـ4 مزارع

تمكّن الدفاع المدني في سكاكا بمنطقة الجوف، من إخماد حريق اندلع في أربع مزارع بحي المعاقلة.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغًا مساء الْيَوْمَ الأحد، حيث اندلعت النيران في أربع مزارع متجاورة بحي المعاقلة، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث.

وأوضح النقيب الضويحي، أنه تم إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر (٥٠*٧٠) متر مربع دون حدوث إصابات أو وفيات، حيث نتج عن الحادث احتراق 80 نخلة غير مثمرة، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

وأشاد الضويحي، بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (الإدارة العامة لخدمات المياه) والجهات الأمنية (الشرطة والمرور والدوريات الأمنية).

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالًا نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنيًا السلامة للجميع.