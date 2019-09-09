«برّ العارضة» يسلم مستفيدي الضمان الاجتماعي مفاتيح وحدات «الإسكان التنموي»

سلّمت جمعية «البرّ الخيرية» بمحافظة العارضة، مفاتيح الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان في مبادرة الإسكان التنموي .

وأوضح رئيس لجنة السكن بالجمعية خالد الجابري أن تسليم الوحدات يمثل الدفعة الأولى من خطة التسليم التي تغطي احتياج الأسر المستفيدة؛ حيث بلغ عددها ثماني وحدات سكنية في محافظة أبوعريش ووحدة سكنية في مدينة جيزان .

وأفاد الجابري بأن المبادرة تمثل إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلًا بوزارة الإسكان والقطاع الثالث ممثلًا بالجمعيات الخيرية من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجًا وَفْق معايير واضحة .

يذكر أن الإسكان التنموي هو إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030؛ ويهدف لتلبية احتياجات الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن، وتمكينهم من الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية .