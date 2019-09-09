سفير التنمية الإنسانية إلى البحرين

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة. وشغل الأمير سلطان بن أحمد، منصب مستشار في الديوان الملكي. كما شغل منصب عضو في مجلس أمناء مؤسسة أحمد بن عبدالعزيز آل سعود للتنمية الإنسانية. وتنشط مؤسسة أحمد بن عبدالعزيز للتنمية الإنسانية في احتضان الموهوبين، ورعاية المرضى والمحتاجين، والإسهام في إعمار بيوت الله ورعايتها، ودعم التنمية الوطنية المستدامة.



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