السجن والغرامة للركاب المخالفين لأحكام الطيران

6 مخالفات
يحاكم من يرتكب المخالفات في الطائرات في المحاكم الجزائية، وهي 6 مخالفات تعرض صاحبها للمساءلة أمام المحاكم الجزائية، إذ يعاقب من يرتكب هذه الجرائم بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، أو غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بهاتين العقوبتين معا.
المخالفات الـ6
1 - رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة
2 - ممارسة عنف بدني أو تحرش بأحد أعضاء طاقم الطائرة
3 - الاعتداء بدنيا أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة
4 - سرقة ممتلكات الطائرة أو الركاب على متنها
5 - الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة تؤثر على سلامة الطائرة
6 - الثمالة بتناول الكحوليات أو تعاطي العقاقير المخدرة
العقوبات
1 - السجن بما
2 - لا يزيد عن 5 سنوات
3 - الغرامة بما لا تزيد عن 500 ألف ريال
4 - السجن والغرامة معا
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