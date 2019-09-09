السجن والغرامة للركاب المخالفين لأحكام الطيران

علمت «دوت الخليج» أن وزارة العدل حددت المحاكم الجزائية للنظر في جميع الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام نظام الطيران المدني أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة في هذا الشأن بعد تحريك الدعوى الجنائية من هيئة الطيران المدني، وذلك في حالة ارتكبت تلك الجرائم في المملكة على متن الطائرات المسجلة بها، وعلى متن الطائرات التي يشغلها سعودي في أعلى البحار والأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة.

6 مخالفات

يحاكم من يرتكب المخالفات في الطائرات في المحاكم الجزائية، وهي 6 مخالفات تعرض صاحبها للمساءلة أمام المحاكم الجزائية، إذ يعاقب من يرتكب هذه الجرائم بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، أو غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بهاتين العقوبتين معا.

المخالفات الـ6

1 - رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة

2 - ممارسة عنف بدني أو تحرش بأحد أعضاء طاقم الطائرة

3 - الاعتداء بدنيا أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة

4 - سرقة ممتلكات الطائرة أو الركاب على متنها

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5 - الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة تؤثر على سلامة الطائرة

6 - الثمالة بتناول الكحوليات أو تعاطي العقاقير المخدرة

العقوبات

1 - السجن بما

2 - لا يزيد عن 5 سنوات

3 - الغرامة بما لا تزيد عن 500 ألف ريال

4 - السجن والغرامة معا