خدمة البحث في الأحكام عبر نظام «مُعِينْ»
01 يمكن لجميع من لديه الصلاحية المخصصة بالنظام القضائي «معين» من قضاة الديوان الاستفادة من الخدمة
02 يمكن للقاضي نسخ بيانات الحكم الصادر من الاستئناف مباشرة من خلال الخدمة
03 البحث وفقا لعدد من محددات البحث المتاحة، كتصنيف الحكم أو أطراف الدعوى أو المحكمة إلى غير ذلك من المحددات
04 يظهر في هذه الخدمة الأحكام أو القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بشكل مباشر وآلي
05 إتاحة البيانات المستخرجة حسب المحددات المختارة للأحكام
06 توفير الوقت والجهد في الوصول إلى أحكام محاكم الاستئناف الإدارية.
كانت هذه تفاصيل خبر المظالم يتيح للقضاة الاطلاع على أحكام الاستئناف الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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