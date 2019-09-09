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المظالم يتيح للقضاة الاطلاع على أحكام الاستئناف الإدارية

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أتاح ديوان المظالم لقضاته صلاحية الاطلاع إلكترونيًا على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف من خلال نظام «مُعِينْ» الإلكتروني، ويمكن للقاضي من خلال هذه الخدمة الاطلاع على بيانات الحكم الصادر من محاكم الاستئناف مباشرة، مع إمكانية البحث في عناصر بحث متعددة، كالبحث بتصنيف الحكم أو أطراف الدعوى، أو المحكمة مُصدّرة الحكم وغيرها من المحددات البحثية. ‏ومن مميزات الخدمة أيضًا إظهار الأحكام أو القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بشكل تلقائي مباشر، إضافة إلى إمكانية تصدير البيانات المستخرجة. يذكر أن هذه الإضافة في نظام «مُعِينْ» الإلكتروني، تُشكل حلقة متواصلة من الجهود التقنية التي يبذلها ديوان المظالم، استكمالاً لما رسمته خطته الإستراتيجية 2020.

خدمة البحث في الأحكام عبر نظام «مُعِينْ»

01 يمكن لجميع من لديه الصلاحية المخصصة بالنظام القضائي «معين» من قضاة الديوان الاستفادة من الخدمة

02 يمكن للقاضي نسخ بيانات الحكم الصادر من الاستئناف مباشرة من خلال الخدمة

03 البحث وفقا لعدد من محددات البحث المتاحة، كتصنيف الحكم أو أطراف الدعوى أو المحكمة إلى غير ذلك من المحددات

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04 يظهر في هذه الخدمة الأحكام أو القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بشكل مباشر وآلي

05 إتاحة البيانات المستخرجة حسب المحددات المختارة للأحكام

06 توفير الوقت والجهد في الوصول إلى أحكام محاكم الاستئناف الإدارية.


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