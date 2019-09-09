الرياض ومكة
بينت الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل، أنه صدرت نسبة 47% من إجمالي صكوك الطلاق في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
عقود النكاح
أوضحت الإحصائية، أنه وصل عدد عقود النكاح لشهر ذي القعدة لعام 1440 أكثر من 13 ألف عقد بزيادة قدرها 3% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية نسبة 89% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، صدرت نسبة 42% من إجمالي عقود النكاح في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 366 و954 عقدا.
عدد صكوك الطلاق في 1440
محرم 5.333
صفر 4.772
ربيع الأول 3.985
ربيع الآخر 4.004
جمادى الأولى 4.689
جمادى الآخرة 4.433
رجب 4.152
شعبان 4.567
رمضان 2.429
شوال 4.521
ذو القعدة 4950
كانت هذه تفاصيل خبر 303 صكوك طلاق في اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.