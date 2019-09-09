303 صكوك طلاق في اليوم

فيما بلغ عدد صكوك الطلاق 4950 صكا، تراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 145 و303 صكوك، وتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة 12 شهرا السابقة بين 2429 كحد أدنى و5333 كحد أعلى.

الرياض ومكة

بينت الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل، أنه صدرت نسبة 47% من إجمالي صكوك الطلاق في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

عقود النكاح

أوضحت الإحصائية، أنه وصل عدد عقود النكاح لشهر ذي القعدة لعام 1440 أكثر من 13 ألف عقد بزيادة قدرها 3% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية نسبة 89% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، صدرت نسبة 42% من إجمالي عقود النكاح في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 366 و954 عقدا.

عدد صكوك الطلاق في 1440

محرم 5.333

صفر 4.772

ربيع الأول 3.985

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ربيع الآخر 4.004

جمادى الأولى 4.689

جمادى الآخرة 4.433

رجب 4.152

شعبان 4.567

رمضان 2.429

شوال 4.521

ذو القعدة 4950