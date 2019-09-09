بدر بن سلطان يرأس اجتماع لجنة متابعة أعمال الحج

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا لمناقشة التقرير الختامي للجنة متابعة أعمال حج 1440، واستعرض الاجتماع أعمال اللجان الميدانية خلال حج العام الماضي التي شملت الإسكان والخدمات والمرافق العامة والصحة والهلال الأحمر، حيث تم تنفيذ أكثر من 6.299 جولة ميدانية لمتابعة العمل والوقوف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وتطرق الاجتماع كذلك إلى الأعمال المنفذة خلال موسم الحج في صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث مرت مرحلة القدوم بسلاسة -بفضل الله- ثمّ بسهولة الإجراءات المطبقة من قبل كافة الجهات في جميع الصالات، إضافة إلى دور مبادرة طريق مكة في تسهيل عمليات استقبال ودخول الحجاج.



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