شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف اليمنية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:05 صباحًا, 9 سبتمبر 2019 م المناطق _ الرياض دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية .

واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي “السليلة” و”الوجف”، بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تكبيد مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.