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2019-09-09 وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود. وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،،







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