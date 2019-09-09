شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: ملتزمون بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

رفع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للطاقة.

وأكد في تصريح بهذه المناسبة أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

ودعا في ختام تصريحه الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.