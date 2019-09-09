شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بيشة» توضح حقيقة انقطاع الكهرباء عن مستشفى الملك عبدالله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي(بيشة)

أوضح المتحدث باسم صحة بيشة علي آل بخيتان بأن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن إنقطاع الكهرباء عن مستشفى الملك عبدالله في بيشة وما أشيع حول عدم تشغيل المولدات الاحتياطية عار من الصحة تماماً وماحدث كان إندلاع حريق محدود بأحد قواطع الكهرباء الداخلية بالمستشفى مساء أول أمس في تمام الساعة الثامنة وثلاثون دقيقة مساءً، انقطعت على إثره الكهرباء العامة وفي حينه تم تشغيل المولدات الاحتياطية أوتوماتيكياً دون حدوث أي تأثير على الخدمة الطبية أو الأجهزة في جميع الأقسام.

وأضاف البخيتان بأنه استمر تقديم الخدمات الطبية بشكل عادي وطبيعي ولله الحمد وانحصر تأثير الانقطاع فقط على الإنارة في بعض الممرات، وتم التعامل مع الحدث في حينه وباشرت فرق الصيانة الموقع وتم استبدال القاطع المتأثر بالحريق وعادت الخدمة كاملة في تمام الساعة الواحدة وخمسة وثلاثون دقيقة فجراً، مضيفا بأنه وفي اليوم التالي تم قطع الكهرباء العامة وتشغيل المولدات الاحتياطية لتنفيذ أعمال نقل الجهد من القاطع رقم 4 للقاطع رقم 1 المتأثر بالحريق بعد أن تم التأكد من جاهزيته.

وتجدر الإشارة إلى أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله استقبل خلال الفترة المشار إليها 56 حالة، تلقت جميعها الخدمة الطبية في حينه «منها ثلاث حالات كانت إنقاذ حياة».