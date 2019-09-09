، الزمالك يتوج بلقب كأس مصر للمرة الـ27 بتاريخه على حساب بيراميدز ،

محمد بن مسعود - الدمام - توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه والثانية على التوالي بعد تغلبه على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ووضع يوسف إبراهيم "أوباما" الزمالك في المقدمة بعد 52 دقيقة قبل أن يضيف المهاجم المغربي أشرف بن شرقي هدفين بالدقائق62 و84 من عمر المباراة.

يُشار إلى أن الأهلي صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة برصيد 36 لقبًا.