محمد بن مسعود - الدمام - سيُصلَّى عليه اليوم الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بالرياض صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي: بيان من الديوان الملكي انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}. 09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 12:42 AM سيُصلَّى عليه اليوم الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بالرياض Advertisements الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي: بيان من الديوان الملكي انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}. الكلمات المفتاحية ، الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود ،

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