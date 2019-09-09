محمد بن مسعود - الدمام - لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم دولة بابوا غينيا الجديدة. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان غرب الجنوب الغربي من مدينة بانجونا. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-09 ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم دولة بابوا غينيا الجديدة. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان غرب الجنوب الغربي من مدينة بانجونا. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. Advertisements 09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 12:12 AM لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم دولة بابوا غينيا الجديدة. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان غرب الجنوب الغربي من مدينة بانجونا. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. ، زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة ،

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