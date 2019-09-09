- 1/3
- 2/3
- 3/3
تمكنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، من تدمير مخزن للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة تابع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة "بني معين"بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وتفصيلاً، كثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية رازح غرب صعدة، مما نتج عنها تدمير آليات للانقلابيين في جبل الأذناب الإستراتيجي بالمديرية ذاتها.
وأسفرت الغارات وفقًا لموقع (سبتمبر نت)، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية.
"مقاتلات التحالف" تدمّر مخزن أسلحة تابعاً للميليشيا الحوثية بصعدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-08
تمكنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، من تدمير مخزن للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة تابع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة "بني معين"بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وتفصيلاً، كثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية رازح غرب صعدة، مما نتج عنها تدمير آليات للانقلابيين في جبل الأذناب الإستراتيجي بالمديرية ذاتها.
وأسفرت الغارات وفقًا لموقع (سبتمبر نت)، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
11:24 PM
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
12:42 AM
أسفرت الغارات الجوية عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين
تمكنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، من تدمير مخزن للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة تابع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة "بني معين"بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وتفصيلاً، كثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية رازح غرب صعدة، مما نتج عنها تدمير آليات للانقلابيين في جبل الأذناب الإستراتيجي بالمديرية ذاتها.
وأسفرت الغارات وفقًا لموقع (سبتمبر نت)، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية.
، "مقاتلات التحالف" تدمّر مخزن أسلحة تابعاً للميليشيا الحوثية بصعدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "مقاتلات التحالف" تدمّر مخزن أسلحة تابعاً للميليشيا الحوثية بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.