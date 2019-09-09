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محمد بن مسعود - الدمام - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس الأحد تدريباته استعدادًا لمباراة الفريق مساء الجمعة القادم أمام نادي الشباب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث التقى مدرب الفريق روي فيتوريا اللاعبين قبل بداية التدريبات، ثم انطلقت تدريبات الفريق أمس في الصالة الرياضية المغلقة، وأجرى مدرب الفريق تدريبات لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، قبل أن يختتم فيتوريا تدريبات أمس بمناورة أجراها على منتصف الملعب.
وشهدت تدريبات الفريق مشاركة الثلاثي عبدالرزاق حمدالله ويحيى الشهري وعبدالرحمن العبيد، فيما واصل الكابتن عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي اللياقي من خلال تدريبات في الصالة الرياضية المغلقة.
ووجد في العيادة الطبية بالنادي أمس الكابتن أحمد موسى بعد عودته من منتخب بلاده على أن ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 12:25 AM
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس الأحد تدريباته استعدادًا لمباراة الفريق مساء الجمعة القادم أمام نادي الشباب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث التقى مدرب الفريق روي فيتوريا اللاعبين قبل بداية التدريبات، ثم انطلقت تدريبات الفريق أمس في الصالة الرياضية المغلقة، وأجرى مدرب الفريق تدريبات لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، قبل أن يختتم فيتوريا تدريبات أمس بمناورة أجراها على منتصف الملعب.
وشهدت تدريبات الفريق مشاركة الثلاثي عبدالرزاق حمدالله ويحيى الشهري وعبدالرحمن العبيد، فيما واصل الكابتن عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي اللياقي من خلال تدريبات في الصالة الرياضية المغلقة.
ووجد في العيادة الطبية بالنادي أمس الكابتن أحمد موسى بعد عودته من منتخب بلاده على أن ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.
، بمشاركة حمدالله والشهري .. النصر يستأنف تدريباته ،
المصدر : الخليج 365
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