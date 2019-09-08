السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة



بورت مورسبي 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم دولة بابوا غينيا الجديدة.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان غرب الجنوب الغربي من مدينة بانجونا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أو أضرار مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

23:59ت م

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