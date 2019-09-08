

أحد المسارحة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

استقبل محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي بمكتبه اليوم المدير التنفيذي لجمعية جستر بمنطقة جازان خالد الشبيلي وعدد من أعضاء الجمعية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين محافظة أحد المسارحة وجمعيةً جستر ، واستعراض التقرير السنوي للجمعية وخططها المستقبلية وأهدافها الطموحة للرقي بالفرد وخدمة المجتمع.

// انتهى //

23:27ت م

0251





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ أحد المسارحة يستقبل المدير التنفيذي لجستر جازان ويتسلم التقرير السنوي للجمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.