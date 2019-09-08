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2019-09-08 إغاثي الملك سلمان يُدشن مخبز الأمل شمال لبنان متابعات الخليج 365 - واس Advertisements دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد عبدالله بخاري.

وسيقوم المخبز الخيري بتوزيع 4 آلاف حصة يومية من الخبز مجانًا، على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية.

حضر حفل التدشين شخصيات ومشايخ محافظة عكار الذين عبروا عن فرحتهم واعتزازهم بما تقدمه المملكة للبنان .







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