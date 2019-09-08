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2019-09-08 وزير الطاقة بعد أداء القسم : ملتزمون باستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول أكد أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030 متابعات الخليج 365 - واس رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للطاقة.

وأكد سموه في تصريح بهذه المناسبة أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

ودعا في ختام تصريحه الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.







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