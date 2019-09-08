مبادرات ومعرض في مستشفى الملك سلمان بمناسبة يوم العلاج الطبيعي

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض - تصوير: خالد الحمودي

أقام مستشفى الملك سلمان بالرياض فعالية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالدائم العنزي، تحت شعار “الألم المزمن”، وذلك بطرح عددٍ من المبادرات، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب ضم بعض أقسام المستشفى.

وتضمنت الفعالية معرضًا يهدف إلى توعية مرتاديه بالطريقة السليمة للجلوس، خاصة أثناء العمل وتجنب الأوضاع الخاطئة للظهر والرقبة وأسفل الظهر، والطريقة الصحيحة لحمل الأوزان، وكيف يمكن الحماية من آلام الظهر، كما عرف الجناح بتقنية جديدة لعلاج اختلال التوازن عند الأطفال وهي تقنية “الواقع الافتراضي” لتحسين التوازن.

وشارك قسم العلاج الوظيفي للتعريف بالقسم وبأدواته المستخدمة في تأهيل الأطراف العلوية، والتعريف بالحالات التي يمكن للعلاج الوظيفي مساعدتها، في حين عرف قسم التغذية بالمستشفى بالطبق الصحي وحصص الطعام اليومية، والسمنة وكيفية حدوثها وأضرارها، إضافة إلى مشاركة قسم تثقيف المرضى وذويهم، الذي يعتني بالمرضى داخل المستشفى وبعد خروجهم وتثقيفهم بالمحافظة على الجرعات الدوائية والمتابعة الصحية.

وكشف قسم الرعاية الصحية المنزلية من خلال مشاركته بالمعرض عن حقيبة “الاتصال الطبي”، الذي يستخدمها فريق طبي زائر للحالات المرضية في منازلهم لإجراء اتصال مرئي بالطبيب مباشرة لتشخيص الحالة، وقيام الفريق بالإجراءات الطبية التي يحددها الطبيب ويتم تزويده بالنتيجة مباشرة، حيث إن الفريق الطبي الزائر مزود بأحدث الأجهزة الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة، ويمكن للطبيب تحويل الحالة عبر الاتصال المرئي إلى تخصص آخر إن استدعى الأمر ذلك.

Advertisements