الأرصاد تكشف مستجدات طقس جازان : الأمطار مستمرة

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - جازان

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من طقس غير مستقر على منطقة جازان، وتحديدًا فرسان.

Advertisements

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة مساء اليوم الأحد.