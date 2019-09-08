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الأرصاد تكشف مستجدات طقس جازان : الأمطار مستمرة
متابعات الخليج 365 - جازان
حذرت الهيئة العامة للأرصاد من طقس غير مستقر على منطقة جازان، وتحديدًا فرسان.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية.
ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة مساء اليوم الأحد.
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