أرقام.. جهود كبيرة للأمن العام في أسبوع

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم الأمن العام ملخصًا للقضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة خلال الفترة من ٢/ ١/ ١٤٤١هـ إلى ٨/ ١/ ١٤٤١هـ.

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وأكد الأمن العام أنه تم ضبط 9374 قضية مختلفة، وإجمالي ما تم ضبطه من المسكرات والمخدرات (968 قارورة و29 برميلًا و156 جركلًا، و1138 حبة من الحبوب المخدرة، و3.211 حشيش، و54.6 قات).

أما إجمالي ما تم ضبطه من أسلحة فكان: 53 مسدسًا و4 رشاش و11 بندقية نارية و30 بندقية هوائية و1334 ذخيرة حية، و89 سلاحًا أبيض.

وبالنسبة إلى إجمالي ما تم ضبطه من مركبات فكان (323 مركبة مسروقة، و291 مركبة مطلوبة، و439 مركبة دبون إثبات ملكية، و576 مخالفات أنظمة).