مصادرة 5 أطنان تمور في البكيرية وضبط عمالة مخالفة

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

داهمت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، بمساندة الجهات الأمنية في البكيرية، معملًا غير مرخص للتمور ومخالف للاشتراطات الصحية.

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وأكدت وزارة التجارة أنها صادرت 5 أطنان من التمور التي تعرضت لسوء التخزين، كما ضبطت 6 من العمالة المخالفة بحوزتهم أختام لمنشآت مختلفة، وكشوفات لحساب بنكي.

ولفتت التجارة إلى أنه تم تسليم العمالة للجهات الأمنية واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.