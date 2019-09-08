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مصادرة 5 أطنان تمور في البكيرية وضبط عمالة مخالفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
داهمت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، بمساندة الجهات الأمنية في البكيرية، معملًا غير مرخص للتمور ومخالف للاشتراطات الصحية.
وأكدت وزارة التجارة أنها صادرت 5 أطنان من التمور التي تعرضت لسوء التخزين، كما ضبطت 6 من العمالة المخالفة بحوزتهم أختام لمنشآت مختلفة، وكشوفات لحساب بنكي.
ولفتت التجارة إلى أنه تم تسليم العمالة للجهات الأمنية واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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