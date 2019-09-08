العمل تضع معايير حديثة لدعم القطاع غير الربحي ماليًّا

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أنه تم تفعيل إمكانية التعاقد بين الجهات الحكومية والجهات غير الربحية من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وأضاف الراجحي، خلال لقائه بقيادات القطاع غير الربحي في منطقة عسير، مساء اليوم الأحد، أنه تم إطلاق خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمات المنح وتأسيس مراكز الضيافة، كما سيتم إطلاق برنامج التدريب المحاسبي لتطوير المحاسبين في المنظمات غير الربحية خلال هذا الأسبوع.

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وتابع الراجحي أن تم وضع معايير حديثة للدعم المالي المقدم من الوزارة لمنظمات القطاع غير الربحي، والاستدامة من أولى الأولويات للدعم، مشددًا على ضرورة التخصص الدقيق في أعمال منظمات القطاع غير الربحي وتكريس الجهود في مجال موحد؛ لضمان تحقيق الرسالة ورؤية كل منظمة، بما يتوافق مع توجهات وزارة العمل.

وكشف وزير العمل أن الوزارة رخصت أكثر من 300 جمعية من بداية العام الميلادي، وساهمت بإنشاء وحدات إشرافية في الجهات الحكومية المشرفة، وربطت الجزء الأكبر منها بالخدمات الإلكترونية.