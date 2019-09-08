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أمطار جازان تقطع الكهرباء وفرق الصيانة تباشر
متابعات الخليج 365 - جازان
أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن فرق الصيانة الميدانية تباشر أعمال الصيانة الوقائية والأعطال، وعلى أهبة الاستعداد لأي طارئ، في مواقع متعددة من منطقة جازان التي تتعرض لأمطار غزيرة الآن.
ونشرت الكهرباء صورًا تبين عملية مباشرة أعمال الصيانة والأعطال.
وتعرضت منطقة جازان قبل مغرب اليوم الأحد لعاصفة رعدية وأمطار غزيرة مع صواعق وبروق، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
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