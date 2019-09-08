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2019-09-08 الرئاسة والنايفات في صدارة أشواط الرموز بمهرجان ولي العهد للهجن متابعات الخليج 365 - واس حسمت مؤسستا “النايفات” و “الرئاسة” أشواط الرموز الرئيسة في يومها الثاني التي خصصت لإبل اللقايا (بكار – قعدان) التي تقام ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن.

وشهدت أشواط الرموز لهذا اليوم حضور أقوى الشعارات وكبار المضمرين وجاءت النتائج على النحو التالي: الشوط الأول: “الزود” لهجن الرئاسة و‏الشوط الثاني:”الأجدل” لهجن النايفات والشوط الثالث: “نهب” لعبدالهادي راشد الغفراني المري والشوط الرابع: “هباش” لمحمد حمد بن مشيط المري.







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