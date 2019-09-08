شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام 10 آلاف وافد لـ«المحاسبين».. وأمين الهيئة: لا يعد اعترافاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، انضمام 10 آلاف وافد عبر التسجيل المهني، الذي انطلق بدءاً من غرة المحرم الحالي ويلزم ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اشترطت على المتقدمين الحصول على بكالوريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة أو دبلوم محاسبة أو خريج إحدى كليات العلوم الإدارية ومجتاز على الأقل 15 ساعة أكاديمية في المحاسبة مع منحه فرصة إكمالها خلال سنة، مبيناً أن التسجيل المهني هو فائدة للمهنة وللوطن من خلال ضبط الممارسة المهنية وكشف حالات التزوير في المؤهلات وفتح الباب أمام أبناء وبنات الوطن من خلال ارتفاع نسبة التوطين لا سيما أن التسجيل المهني سيساعد أيضاً على التعرف على واقع سوق مهنة المحاسبة.

وأكد أن التسجيل المهني في هيئة المحاسبين لا يعد اعترافاً من جهة مهنية مختصة بصحة تأهيل المسجلين حتى يتم التحقق من صحة المؤهل العلمي وتحقيق الشروط المطلوبة.