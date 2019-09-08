شكرا لقرائتكم خبر عن سكاكا: حريق يلتهم 80 نخلة في 4 مزارع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)أخمدت فرق الدفاع المدني بمنطقة الجوف، حريقاً اندلع في 4 مزارع متجاورة بحي المعاقلة في مدينة سكاكا.
أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت مساء اليوم (الأحد) بلاغاً يفيد باندلاع حريق في 4 مزارع متجاورة بحي المعاقلة في مدينة سكاكا.
وأضاف: «انتقلت الفرق المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية إلى الموقع، تم إخماد الحريق على مساحة تقدر بـ50 × 70 متر مربع، دون حدوث إصابات أو وفيات».
وأشار الضويحي إلى أنه نتج عن الحادث احتراق ٨٠ نخلة غير مثمرة، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.
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