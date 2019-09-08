الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية| تعرف على الاستعلام عن هوية وافد أو مقيم أبشر

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية أبشر، حيث يتيح النظام إمكانية الاستعلام عن حالات التأشيرات، من خلال خطوات بسيطة وهي خدمة مقدمة من ضمن خدمات ابشر، للمواطن السعودي لتسهيل الإجراءات عليه ودون مشقة الذهاب إلى أي مكان، واستطاعت المنصة منذ لحظة ظهورها تقديم ما يزيد عن 160 ألف خدمة،ويقدم الموقع العديد من الخدمات التي تفيد المواطن السعودي، دون عناء الذهاب إلى أماكن أخرى،وتقدم منصة ابشر العديد من الخدمات، التي تهم وتفيد المواطن السعودي، ويقدم الموقع خدماته في مجالات متعددة مثل الجوازات والمرور والتفويضات والاستعلامات المختلفة،ومن خلال خطوات بسيطة سنقدمها لكم في الأسفل، يمكنكم الاستعلام عن التأشيرات السعودية، والاستعلام عن هوية وافد.

للإستفادة من الخدمات المقدمة في موقع أبشر، يلزم التسجيل به في البداية، وذلك يتم عن طريق كتابة بعض البيانات البسيطة، مثل رقم الجوال ورقم الهوية وباقي البيانات المطلوبة.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية

من خلال هذه الخدمة يمكنك الاستعلام عن نوع وصلاحية وتفاصيل التأشيرة كالتالي:

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رقم رخصة الإقامة.

كتابة رقم هوية الكفيل.

كتابة الرمز المرئي المدون في الصفحة.

رقم جواز السفر أو التأشيرة.

طريقة إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي

بخطوات بسيطة يمكنك إصدار التأشيرة كالتالي:

سداد رسوم التأشيرة. سداد المخالفات المرورية على العامل أو صاحب العمل أو الشخص المراد إصدار التأشيرة له. تواجد الشخص داخل السعودية عند إصدارها. صلاحية جواز السفر للخروج النهائي 60 يو وأكثر، أما للخروج والعودة 90 يوم أو أكثر. سريان صلاحية الإقامة للشخص. عدم وجود مركبة مسجلة باسم الشخص عند الخروج النهائي. وجود بصمة للشخص للذكور والإناث من 15 عاما وأكثر. قد يهمك مشاهد:استعلام المخالفات المرورية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة لوافد جديد برقم الهوية

شاهد: إعادة إنشاء كلمة مرور ابشر.

بجانب خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية، يمكنك أيضا الاستعلام عن صلاحية الإقامة لوافد أو بشكل عام، من خلال الدخول إلى نظام أبشر، واختيار خدمات الجوازات ثم الاستعلام عن الإقامة، ثم كتابة رقم رخصة الإقامة والرمز المرئي المدون في الصفحة، ويمكنكم مشاهدة كافة مواضيعنا عن خدمات أبشر المتنوعة، التي تخص كافة المجالات من الجوازات وخدمات المرور، وخطوات التسجيل في الموقع.