أبدى مجلس الوزراء موافقته على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بحيث يكون مرتبطاً بنائب رئيس مجلس الوزراء، بدلاً من وزير الدفاع. ونص التعديل على أن يتم حذف تعريف الوزير الوارد في المادة (الأولى)، وإحلال عبارة “سمو نائب رئيس مجلس الوزراء” محل كلمة “الوزير” الواردة في المادتين (الثانية والخامسة) من تنظيم الصندوق.
جدير بالذكر ، أن مجلس الوزراء قد قرر في يناير 2018، تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ليكون وزير الدفاع رئيساً لمجلس أُمناء الصندوق، الذي يهدف إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.