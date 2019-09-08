بالصور: ولي العهد يستقبل عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي في جدة

استقبل ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في جدة اليوم الأحد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات بالمجلس السيناتور السيناتور أنجوس كينج. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.