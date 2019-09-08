جدة: إخماد حريق مستودع المواد البلاستيكية دون إصابات

أخمدت فرق الدفاع المدني في جدة اليوم (الأحد)، حريقاً اندلع في مستودع للمواد البلاستيكية جنوبي المحافظة. وأكد الدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات.

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