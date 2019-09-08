“تعليم الرياض” تشكل لجنة تحقيق في “رفع الطاقة الاستيعابية للفصول”

أصدر تعليم الرياض، اليوم الأحد، بيانًا حول ما تم تداوله بشأن تعميم ينص على رفع الطاقة الاستيعابية للطلاب في الفصول الدراسية وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على بن محمد الغامدي، في بيان تم نشره على حساب تعليم الرياض بموقع التواصل تويتر، التزام إدارة التعليم في المنطقة بتطبيق معايير أعداد الطلاب بما يتناسب مع مساحة الفصل الدراسي، وذلك لتحقيق بيئة تعليمية تساعد الطلاب على نواتج أفضل للتعليم.

وأضاف الغامدي، أن إدارة تعليم الرياض شكلت لجنة للوقوف على ملابسات التعميم المخالف للمعايير المعتمدة نظامًا، كما ستعمل مع المكتب على معالجة زيادة الطلاب في الفصول. وأشار الغامدي إلى أن الوزارة بصدد افتتاح 8 مدارس و7 مجمعات تعليمية تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 18 ألف طالب وطالبة، ابتداء من هذا العام والعام المقبل، لخدمة الأحياء الجنوبية في مدينة الرياض.